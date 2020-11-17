Кабінет Міністрів зобов'язаний заздалегідь попереджати українців про посилення карантину

Як повідомляє Politeka.net, таке рішення 17 листопада прийняла Верховна Рада. Проект постанови №4320 під час голосування підтримали 303 народних депутати.

Документ вимагає, щоб Кабмін оголошувати українцям про введення заборон не пізніше, ніж за тиждень. Рішення стосується відвідування навчальних закладів, прийому в закладах сфери культури, роботи кінотеатрів, закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, магазинів, пасажирських перевезень, включаючи метрополітен, а також вимоги безвилазно сидіти по домівках.

Згідно з постановою, якщо уряд вирішить ввести два або більше згаданих вище обмежень, до їх вступу в силу чиновникам слід придумати способи підтримки населення і підприємців, а потім подати до Верховної Ради відповідний законопроект. Необхідно також передбачити пільги, що знижують шкоду від жорсткого карантину.

"Не пізніше ніж за сім календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів проінформувати про програми (заходи), які будуть введені для підтримки вразливих груп населення, працівників і суб'єктів господарювання", - прописано в постанові. - "Зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи і назад".

Варто відзначити, що раніше в парламенті розглянули пропозицію зовсім скасувати так званий карантин вихідного дня, проте більшість депутатів не схвалили таку ініціативу - Кабмін як і раніше обмежує роботу більшості установ з вечора п'ятниці до понеділка. Обслуговувати українців можуть тільки аптеки, банки, продуктові магазини (супермаркети), АЗС. Громадське харчування дозволяється готувати їжу виключно на винос. При цьому місцева влада має право тільки посилювати обмеження, але не послаблювати їх.

Раніше в Кабміні пообіцяли підтримати громадян, які не зможуть заробити на вихідних на карантині. Уряд пообіцяв виплачувати компенсації людям, які офіційно працевлаштовані, але їх підприємство простоює через нові обмеження.

Очікується, що компенсації зможуть отримати люди, які здають в оренду приміщення або знімають.

Нагадаємо, скасування адаптивного карантину, що змінилося для кожного українця з 16 листопада.

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