В Украине отменили адаптивный карантин, когда ограничения отличались в разных регионах в зависимости от количества заболевших

Теперь в Украине действует общенациональный карантин.

Под запрет попали массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работа дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Также под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Рекомендуется время для людей старше 60 лет. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

Отметим, в Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксировано 9 832 новых случая заболевания китайским вирусом. При этом выздоровело 2 753 человек, летальных случаев - 94.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), а также в Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.