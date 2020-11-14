Некоторые города Украины отказались выполнять ограничения карантина выходного дня

В связи с этим, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера", что у местных властей нет таких полномочий, передает Politeka.

По словам чиновника, среди полномочий органов местной власти есть лишь усиление карантинных ограничений, которые ввел Кабмин.

"Все, что они могут делать - это усиливать карантинные меры, а не эту анархию, которой они занимаются", – подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки рекомендовало учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования перейти на смешанную форму обучения. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Напомним, что правительство приняло решение о том, что по всей стране с 14 по 30 ноября будет действовать карантин выходного дня.

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