Украинская танцовщица, модель и участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели в очередной раз поразила соцсети своей экстравагантной внешностью
Как передает Politeka, в первый раз о девушке заговорили после того, как она стала участницей балета известной певицы Насти Каменских.
В позапрошлом году девушка стала участницей популярного шоу "Танцы со звездами" в паре с рэпером из Беларуси Серегой.
А уже в 2020 году горячая мулатка начала выступать с бывшим участником шоу "Холостяк", футболистом Сергеем Мельником.
Сегодня девушка выложила на своей странице в Инстаграм ряд фото и видео, на которых она предстала перед поклонниками в разных образах.
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Судя по всему, знаменитость готвится к очередному выступлению на шоу и по очереди примеряет разную одежлу: и строгую бальную и довольно-таки откровенную для латиноамериканских танцев.
"Как создавались образы", – подписала кадры Аделина.
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Фанаты многочисленными лайками хвалят Дели за природную грацию, необычную красоту и чувственность.
Ранее мы сообщали, что Аделина Дели показала горячий кадр из новой фотосесии. На фото танцовщица в ярком костюме, не скрывающем высокой груди и соблазнительных бедер 18-летней девушки.
Фолловеры по достоинству оценили внешность своей любимицы, о чем написали в комментариях к посту.
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