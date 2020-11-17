Украинская танцовщица, модель и участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели в очередной раз поразила соцсети своей экстравагантной внешностью

Как передает Politeka, в первый раз о девушке заговорили после того, как она стала участницей балета известной певицы Насти Каменских.

В позапрошлом году девушка стала участницей популярного шоу "Танцы со звездами" в паре с рэпером из Беларуси Серегой.

А уже в 2020 году горячая мулатка начала выступать с бывшим участником шоу "Холостяк", футболистом Сергеем Мельником.

Сегодня девушка выложила на своей странице в Инстаграм ряд фото и видео, на которых она предстала перед поклонниками в разных образах.

Судя по всему, знаменитость готвится к очередному выступлению на шоу и по очереди примеряет разную одежлу: и строгую бальную и довольно-таки откровенную для латиноамериканских танцев.

"Как создавались образы", – подписала кадры Аделина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adelina Deli (@adelina.deli)

Фанаты многочисленными лайками хвалят Дели за природную грацию, необычную красоту и чувственность.

Ранее мы сообщали, что Аделина Дели показала горячий кадр из новой фотосесии. На фото танцовщица в ярком костюме, не скрывающем высокой груди и соблазнительных бедер 18-летней девушки.

Фолловеры по достоинству оценили внешность своей любимицы, о чем написали в комментариях к посту.

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