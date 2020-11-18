Не в кожній родині все ідеально, як здається, через це шлюби і розпадаються
Згадаймо знаменитостей, які були змушені розлучитися через рукоприкладства чоловіків, писати Politeka.net.
Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка стала популярною після ролі в серіалі "Моя прекрасна няня" прожила в шлюбі зі своїм другим чоловіком, Дмитром Стрюковим, з 1994 по 2006 рік.
За словами зірки, чоловік бив її та знущався над дітьми. Артистка згадувала, що Стрюков в пориві люті кричав і тряс в руках дворічного сина, через що малюк став заїкатися.
Крім того, Дмитро погрожував вбити себе і дитину. Артистка довго терпіла витівки чоловіка, і в підсумку подала на розлучення.
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Блондинка, яка була секс-символом 90-х, Памела Андерсон вийшла заміж за музиканта Томмі Лі. Останній пристрастився до алкоголю і заборонених речовин.
Обидва постійно сварилися, билися і судилися. Після кількох рукоприкладств Памела все ж таки остаточно розірвала стосунки. Пізніше вона зізналася, що з часом почала боятися за життя своїх синів.
Світська левиця, бізнесвумен Кім Кардашьян пов'язала своє життя з продюсером Деймоном Томасом, який став справжнім домашнім тираном.
Лише на публіці він був приємним і люб'язним, а наодинці з Кім розпускав руки. Продюсер навчився бити дружину так, щоб не залишати слідів. Крім цього, чоловік обмежував зірку в свободі, адже вона повинна була питати дозвіл, з ким спілкуватися і чи можна вийти з дому. На щастя, ця історія закінчилася розлученням.
Другий чоловік дочки примадонни Алли Пугачової, співачки Христини Орбакайте, виявився деспотом. Руслан Байсаров володів кавказьким темпераментом.
Бізнесмен бив дружину, коли вона була вагітною, а також замикав її в гримерці і навіть погрожував ножем. Однак зірка ніколи не скаржилася на чоловіка, особисті секрети видала Пугачова після того, як пара розійшлася.
Співачка Ріана також зіткнулася з домашнім насильством. Зірку бив чоловік Кріс Браун. Про це дізналися журналісти у 2009 році. Тоді чоловік почав бити Ріану прямо в автомобілі, сидячи за кермом, коли вони їхали з якогось заходу додому.
Після цього Кріс став душити співачку і спробував виштовхати її на ходу з автомобіля.
Попри те, що Браун отримав 5 років умовно і 180 годин громадських робіт, Ріанна пробачила чоловіка-тирана і стала з ним знову жити.
Нагадаємо, що скуйовджена Орбакайте в прозорому вбранні блиснула пружним бюстом:"Пом'ята якась".
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