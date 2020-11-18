Не в каждой семье все идеально, как кажется, из-за этого браки и распадаются

Давайте вспомним знаменитостей, которые были вынуждены расстаться из-за рукоприкладств супругов, пишет Politeka.net.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая стала популярной после роли в сериале "Моя прекрасная няня" прожила в браке со своим вторым супругом, Дмитрием Стрюковым, с 1994 по 2006 год.

По словам звезды, мужчина бил ее и издевался над детьми. Артистка вспоминала, что Стрюков в порыве ярости кричал и тряс в руках двухлетнего сына, из-за чего малыш стал заикаться.

Кроме того, Дмитрий угрожал убить себя и ребенка. Артистка долго терпела выходки мужа, и в итоге подала на развод.

Блондинка, которая была секс-символом 90-х, Памела Андерсон вышла замуж за музыканта Томми Ли. Последний пристрастился к алкоголю и запрещенным веществам.

Оба постоянно ссорились, дрались и судились. После нескольких рукоприкладств Памела все же окончательно разорвала отношения. Позже она призналась, что со временем начала бояться за жизнь своих сыновей.

Светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян связала свою жизнь с продюсером Дэймоном Томасом, который стал настоящим домашним тираном.

Лишь на публике он был приятным и любезным, а наедине с Ким распускал руки. Продюсер научился избивать жену так, чтобы не оставлять следов. Кроме этого, мужчина ограничивал звезду в свободе, ведь звезда должна была спрашивать разрешение, с кем общаться и можно ли выйти из дома. К счастью, эта история закончилась разводом.

Второй муж дочери примадонны Аллы Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте, оказался деспотом. Руслан Байсаров обладал кавказским темпераментом.

Бизнесмен бил супругу, когда она была беременной, а также запирал ее в гримерке и даже угрожал ножом. Однако звезда никогда не жаловалась на мужа, личные секреты выдала Пугачева после того, как пара разошлась.

Певица Риана также столкнулась с домашним насилием. Звезду бил муж Крис Браун. Об этом прознали журналисты в 2009 году. Тогда супруг начал бить Риану прямо в автомобиле, сидя за рулем, когда они ехали с какого-то мероприятия домой.

После этого Крис стал душить певицу и попытался вытолкать ее на ходу из автомобиля.

Несмотря на то, что Браун получил 5 лет условно и 180 часов общественных работ, Рианна простила мужа-тирана и стала с ним снова жить.

Напомним, что взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."

Также Politeka писала, что Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка».