Екс-ВІА Гра Санта Дімопулос вразила публіку новими фото, які красуня розмістила в соцмережах

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, сьогодні дівчина виклала кадри, на який вона зображена зі своєю подругою Ганною Андрес – українською моделлю, телеведучою, що стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт".

Виявляється, 17 листопада Анна відзначає день народження, дівчині виповнилося 27 років.

На фотографіях Санта і Анна в різних позах і одязі позують перед фотографом.

Особливо вражають кадри, на яких дівчата в купальниках - радує око їх точені фігури і ідеальні пропорції.

"Happy Birthday, моя дівчинка @ann.andres ❤️ Ти особлива! Чуттєва, красива, яскрава, ніжна, добра але зі стрижнем і сильним характером ♪ цей рік був доленосним для тебе і Я бажаю, щоб ти кожну мить відчувала диво і щастя у своєму житті ♪ скоро ти станеш мамою і ця нова роль для тебе відкриє інші, неймовірні грані твоєї особистості! ❤ ️ Насолоджуйся, надихайся, живи і продовжуй прикрашати цей світ! Люблю і дуже сумую😘 😘 😘", - підписала знімки Санта.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Фанати всього за півгодини поставили понад 7 тисяч лайків, а в коментарях пишуть, що і Санта дуже красива дівчина і з подругою їй пощастило. Деякі вважають, що зірки навіть схожі один на одного.

"Ви так схожі ❤️🌹 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 2 beauties 😍 😍 Барбі 🖤 Ідеальні!!! Ногііі 😍 😍 Санта ідеальна 👌 як сестри ❤ ️ потрясающие приголомшливі😍 ❤ ️ 😍 Барбі Ідеальні !!!Дві красуні ♥️ наші найкрасивіші дівчатка 😍 🔝 💖 ❤ ️ ми вас дуже любимо і надихаємося вашою красою і успіхами 🙌 ✨ 🤗 всього самого самого найкращого іменинниці/майбутній мамі 🙏 ☺ ️ 💝 і з нетерпінням чекаємо ваших нових спільних фото 😎🙃💖💖💖💖💖💖💖💖💖 і неймів❤ ️ ❤️❤ ️ ірні!!! Як ляльки, в найкращому розумінні цього слова🤗", – написали фанати.

Раніше ми повідомляли, що Санта Дімопулос вразила красою, примірявши вбрання з екстремальним декольте

"Іноді я виринаю з цього виру тренувань, втоми і нервового напруження і дивлюся на свій світ навколо. У малятка росте волосся і зуби, вона така відкрита і цікава!😍 Дені дорослішає. Ігор ніби весь час хоче мене підхопити, нагодувати і змусити відпочивати 😅 друзів бачу, в основному, в сторіз... Наживо просто немає часу..."- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.