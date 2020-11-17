Відома модель з Києва Олена Омович, яку частенько називають "українською Кардашьян", вразила сміливим образом у відвертому боді тілесного кольору

Politeka нагадує, що Олена намагається щодня блищати в нових образах. Дівчина встигає рекламувати одяг, показувати щось нове, частенько роздягається на камеру.

Ось і сьогодні Олена виклала на своїй сторінці в Instagram два нових кадри, на яких вона позує в щільно облягаючому її тіло боді з довгими рукавами.

На першому кадрі модель стоїть до камери анфас, на другому – повернулася до фотографа "п'ятою точкою".

Примітно, що на боді написано "дивись в очі", очевидно дівчина здогадується, що при такому вбранні в її очі навряд чи хтось буде дивитися, особливо чоловіки.

Вражає розмір бюста Омович, але найбільше впадає в очі надмірна худорба в області таза. Або Олена виснажує себе строгими дієтами, або не обійшлося без втручання пластичного хірурга.

"Дивись в очі👀 1 або 2 фото?🤔Шикарний боді з татуюваннями", – підписала знімки знаменитість.

Фанати в коментарях і лайками захопилися красою дівчини, правда, не всі. Деякі знаходять зовнішність Омович неприродною і тому неприємною.

"Ця обробка набагато більше подобається 😻 😻 😻 😻 1 Навіщо ти з себе так знівечила? 🤮 Я завжди дивлюся на твої ноги 😭 😍 дуже сексі 💥👍❤️👍🏿 😍😍😍😍 це найважче в очі дивитися Always stunning 💋 💋 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ красот красотуляяяя.. 😍 😍Тут тільки в очі дивитися 😋 😄 Олена, ти закрила очі! акіе очі👍 👍 👍 можуть бути тут, коли такий шикарний вигляд! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Понимаю розумію груди ще роблять силікон, але жопу це цілковита маячня 🤦 ♂ ️ gorgeous Nubile fertile female. 😍 😍 😍 Sexy figure", – пишуть фоловери і хейтери.

Раніше ми повідомляли, що Олена Омович абсолютно не соромиться свого тіла, тому часто її вбрання виключно Відверті, без сорому оголюють її видатні гідності.

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https://www.youtube.com/watch?v=sgD6BcBJPDE