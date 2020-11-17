Известная модель из Киева Алена Омович, которую частенько называют "украинской Кардашьян", поразила смелым образом в откровенном боди телесного цвета

Politeka напоминает, что Алена старается ежедневно блистать в новых образах. Девушка успевает рекламировать одежду, показывать что-то новое, частенько раздевается на камеру.

Вот и сегодня Алена выложила на своей странице в Инстаграм два новых кадра, на которых она позирует в плотно облегающем ее тело боди с длинными рукавами.

На первом кадре модель стоит к камере анфас, на втором – повернулась к фотографу "пятой точкой".

Примечательно, что на боди написано "Смотри в глаза", очевидно девушка догадывается, что при таком наряде в ее глаза вряд ли кто-то будет смотреть, особенно мужчины.

Поражает размер бюста Омович, но более всего бросается в глаза чрезмерная худоба модели в области таза. Или Алена изнуряет себя строгими диетами, либо не обошлось без вмешательства пластического хирурга.

"СМОТРИ В ГЛАЗА👀 1 или 2 фото?🤔Шикарный боди с татуировками", – подписала снимки знаменитость.

Фанаты в комментариях и лайками восхитились красотой девушки, правда, не все. Некоторые находят внешность Омович неестественной и поэтому неприятной.

"Эта обработка намного больше нравится 😻😻😻😻 1 Зачем ты с себя так изуродовала? 🤮 Я всегда смотрю на твои ноги 😭😍 очень секси 💥👍❤️👍🏿 😍😍😍😍 Это самое трудное в глаза смотреть Always stunning 💋💋❤️❤️❤️😘 Красотуляяя.. 😍😍Тут только в глаза смотреть 😋😄 Алена, ты закрыла глаза! акие глаза👍👍👍 могут быть тут, когда такой шикарный вид! ❤️❤️❤️🌹🌹 Понимаю грудь еще делают силикон, но жопу это полнейший бред🤦‍♂️ Gorgeous nubile fertile female. 😍😍😍 Sexy figure", – пишут фолловеры и хейтеры.

Ранее мы сообщали, что Алена Омович абсолютно не стесняется своего тела, поэтому зачастую ее наряды исключительно откровенные, без стеснения обнажающие ее выдающиеся достоинства.

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https://www.youtube.com/watch?v=sgD6BcBJPDE