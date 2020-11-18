Фото из личного архива примадонны Аллы Пугачевой заинтриговало соцсети

Неожиданный снимок был опубликован в Instagram-аккаунте, который посвящен жизни российской примадонны.

На фотографии видно, что маленькая Алла Пугачева стоит в компании младшего брата Евгения и родителей.

"По многочисленным просьбам продолжение "Алла Пугачева. История". Не забудь поставить лайк", - сказано в подписи к архивному снимку.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и увидели на снимке копию дочери Аллы Пугачевой Лизы. Другие же комментаторы отметили, что ее внук Никита Пресняков очень похож на прадеда Бориса.

"Оказывется Никита копия прадеда", " Боже мой))) как приятно сейчас было узнать, что корни Аллы Борисовны из Пермского края))) о, моя великая, Малая Родина", "Чудесная фотография и воспоминания! Как Аллочка куколку держит заботливо и красиво! Чтобы и она во всей красе получилась", "Люблю смотреть старые фотографии", "Ой, это же Лиза", "С такой любовью о родителях, ждем продолжения...", "А мне кажется Никита на прадеда похож...лобовая часть лица,глаза...", "Как похож Никита на прадедушку", "Красивые, мама просто супер", "Лизочка очень похожа с маленькой Аллочкой", "Маленькая девочка это Алла,Лиза очень похожа на маму в детстве", "Да, Лизавета - мамина копия", "Это только мне кажется или реально Гарри похож на брата Аллы Борисовны? Вопрос чисто риторический. Желающих поспорить или написать что-либо негативное, прошу не утруждать себя. И меня тоже", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Лиза Галкина покорила поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина своим очарованием.

На фото Лиза позирует в домашней обстановке. Девочка сидит в кресле в милой белой кофточке и с собранными в хвост волосами. Лиза кокетливо повернула голову и мило улыбается в камеру, как настоящая модель.

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