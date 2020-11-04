Дочь певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, Елизавета, все больше напоминает родителей
Как пишет Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото малышки, на котором она предстала в белой блузке и необычной красной шапке. Один локон девочка перебросила через пушистый головной убор и позволила ему свизать рядом с лицом. В таком виде Лиза напоминает какую-то аристократку или даже принцессу.
Пользователи принялись спорить в комментариях, на кого же похожа девочка:
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"Копия Примадонна, Лизок 🙏🏼❤️"; "Вообще не похожи. Они на папу похожи"; "Вот как такой принцессе не поставить самы горячий лайк"; "Что - то она тут замучанная и уставшая какая-то. От школы устает ?"; "Лизонька, Вы прекрасны, как и Ваша Мама!!!❤️⭐️🔥👏👍"; "Заметно повзрослела девочка 😊"; "Лиза красивая девочка, но где вы видите копию. Настоящая Алла совсем другая, это сейчас она переделанная, совсем не копия"; "Девочка хорошенькая, но ни капли нечего нет с Аллой похожего. Главное - это то, что Алле хорошо с ними"; "Ну примадонна, не примадонна, а девочка очаровательная и умница!"; "Елизавета очень похожа на Аллу ее овал лица, глаза, взгляд".
Ранее в соцсетях появилось фото Аллы Пугачевой в молодости, на котором певица запечатлена в полосатом свитере и с кукольными чертами лица.
Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой.
Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.
Также Politeka писала, что Галкина заподозрили в использовании косметики, Пугачева может завидовать.