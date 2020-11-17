Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова дня прожити не може, щоб не нагадати публіці про своє існування

Своїми божевільними витівками і скандалами зірка давно завоювала собі "славу". Причому, балерину так часто критикують, що тепер, публікуючи в соцмережах свій черговий знімок, Волочкова вважає за краще закривати доступ до коментарів, повідомляє Politeka.

Очевидно, у Насті сильно псується настрій, коли вона читає критичні зауваження на свою адресу.

Ось і сьогодні знаменитість виклала на свій сторінці в Instagram новий знімок, а коментарі до нього традиційно закрила.

На фотографії Настя Волочкова, судячи з геотегу, знаходиться на Мальдівах. Зірка прийшла на пляж, побачила там клітку, що висить на пальмі і не втрималася, щоб не залізти в неї, попутно виконавши свій фірмовий шпагат. На Насті було надіто біле коротке плаття з принтом рака, на ногах балерини взуття немає.

Знаменитість сильно відвела назад ліву ногу, а руки розкинула нарізно.

"По дорозі в Спа на нашому острові виявила золоту клітку, як у моєму спектаклі.🩰 Ця клітина теж крутиться.🐣 ",- підписала кадр Волочкова.

Очевидно, не один фанат, дивлячись на це фото, подумав: "Срамота яка!". Адже задерся плаття мало не оголило те місце на тілі Насті, де у людей зазвичай з'єднуються ноги.

Раніше ми повідомляли, що скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує хвалитися відпочинком на Мальдівах. Нові знімки зірка опублікувала в своєму Особистому Instagram.

За словами балерини, вона продовжує відкривати для себе нові місця для відпочинку на Мальдівах, де розташовані розкішні вілли з басейнами.

З цієї нагоди Анастасія Волочкова не змогла встояти і виставила в мікроблозі нескромне фото, на якому вона позує в одному купальнику, роблячи акцент на своєму бюсті.

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