Пішов з життя заслужений артист Росії Юрій Черкасов на 60-му році життя

Його колега Ксенія Алфьорова назвала на своїй сторінці в Instagram причину його смерті. За її словами, життя актора забрав рак, з яким він багато років боровся, але лікарі не змогли його врятувати.

Актриса згадує Черкасова, як талановитого актора, турботливого батька і добру людину, яка ніколи не відмовляла в допомозі.

"Талановитий актор, мій друг, ніжний, турботливий батько і чоловік, завзятий грибник, відмінний жартівник, філософ, справжній чоловік у всіх своїх проявах, іскристий, добрий, з великим серцем і щедрою душею. Людина з великої літери. Рак-страшна напасть, але Юра тримався... Не знаю, яке слово підібрати, він був чудовий у всьому, навіть в цьому", – повідомила Алфьорова.

Юрій Черкасов за свій талант отримав звання Заслуженого артиста Росії, а почав свою блискучу театральну кар'єру ще в 1990, виступаючи на сцені театру імені Моссовета.

На його рахунку більше 30 ролей у ряді постановок. Крім того, актор знявся в таких фільмах і серіалах, як "а у нас у дворі", "Так не буває", "Все можуть королі", "Мосгаз", "Таксистка", "Чарівність зла", "Моя прекрасна няня".

Нагадаємо, після оприлюднення інформації про останню стадію раку головного мозку у актриси Анастасії Заворотнюк в мережі заговорили про "прокляття" серіалу "Моя прекрасна няня". Раніше від раку померла ще одна зірка ситкому-Любов Поліщук, а пізніше не стало Олександри Назарової, яка зіграла в серіалі бабу Надю.

Нагадаємо, зупинилося серце знаменитого українського актора, був унікальним.

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