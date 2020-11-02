Актеру Александру Немченко было всего 65 лет

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба Винницкого академического театра им. Николая Садовского, где более 10 лет работал актер.

Известно, что трагедия произошла вчера, 1 ноября.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно... Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника... Ноябрь 1953-го подарил Саше жизнь в родном городе Ровно (где, по завещанию, и будет погребен прах). Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал. Заслуженный артист Украины. Актер театра и кино.

Создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной. И всегда с улыбкой... Выражаем искренние соболезнования семье, близким и родным, всем, кто знал, любил и уважал. Вечная память и Царство небесное тебе, Александр Дмитриевич, достойному сыну своих родителей и нашей матери-Украины..." - сообщили в театре, где Александр Немченко проработал.

Последние годы жизни звезда фильма "В бой идут одни старики" боролся с сахарным диабетом и украинцы активно собирали деньги на лечение актера.

За свою карьеру Александр Немченко успел сняться в четырех фильмах, и сыграл в театре 122 ролей.

"Светлая память", "Очень прискорбно, соболезнования родным", "Сочувствуем..", "Пусть отдыхает с Богом", "Как жаль, очень любила этого человека. Когда жила с ним по соседству. Он, действительно, был уникальным. Царство Небесное...", "Много лет была парикмахером Александра, это был необыкновенный человек. Очень жаль, и совсем не верится. Царство Небесное и вечная память. Соболезнования родным", - написали украинцы под постом.

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