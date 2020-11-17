30-річна актриса і за сумісництвом блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, який розлучився з актрисою Христиною Асмус, приголомшила відвертим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, дівчина похвалилася спокусливими формами в ефектному костюмі.

Так, Кошкіна взяла участь в рекламних зйомках, для який вибрала цікавий бузковий костюм. З одного боку, наряд виглядає досить по-діловому, але при цьому у піджака такий глибокий виріз, що фанати завмерли в захваті, коли побачили це.

В кінці ролика Яна змінила наряд на зелений відвертий комбінезон і почала позувати лежачи на підлозі, чим ще більше порадувала своїх шанувальників.

У коментарях шанувальники висловлюють Яні щирі компліменти, стверджуючи, що їй дуже йде цей новий образ.

"Яка вона класна, чому такі дівчата одні🤔 і чоловікові Яночка дуже симпатична, завжди над ним приколюють на цю тему) Гаряча зйомка 🔥🔥🔥 Хочеться бачити ще Так, вона просто сексі, красуня Класне відео 👏👏 модель круть 🔥 Яка зйомка крута, і Яна в кадрі шикарно виглядає Дуже залипательный ролик вийшов👍 Обожнюю Яну)) сама красива актриса Знаю Яну, красива дівчина, з гарними дівчатами завжди приємно працювати 😍Цікава дівчинка, добре грає ролі, мені подобається 👍 Круто знято, модель взагалі просто вогонь", – пишуть фоловерів.

Раніше ми повідомляли, що Яна Кошкіна похвалилася спокусливими формами в ефектній чорній сукні, яка ледь тримається на грудях. При цьому пружні "м'ячики" наполовину оголені.

Довге волосся Кошкіна зібрала в хвіст, щоб не відволікати уваги від головного. Образ доповнюють елегантні босоніжки на високих підборах.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".

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