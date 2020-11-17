Українська співачка Тіна Кароль повторила жаркий образ американської колеги Дженніфер Лопес

Знаменитість часто дивує шанувальників відвертими вбраннями і позами, але цього разу перевершила саму себе, пише Politeka.net. На сторінці журналу "Viva" в соцмережі "Instagram" порівняли образи Тіни Кароль і Дженніфер Лопес і викликали бурхливу дискусію серед користувачів.

"Наша улюблена рубрика-модна битва. Тіна Кароль повторила образ Дженніфер Лопес в чорній сукні Monot. Порівнюємо, кому зі співачок краще в цьому вбранні?",- йдеться в повідомленні.

Дженніфер Лопес для одного з проектів вибрала розкішне чорне плаття незвичайного фасону. Довгий поділ прикрив одну ногу, а другу оголив до самого пояса. Незважаючи на відсутність глибокого декольте, наряд також підкреслив груди, відкривши бік і плечі зірки.

Тіна Кароль одягла точно таку ж сукню, але вибрала більш сміливу позу. Українська знаменитість сфотографувалася на тлі червоної лаштунки, притулившись до стіни. Виконавиця високо задерла відкриту ногу і млосно торкнулася руками стегон, показавши їх у всій красі. До того ж, вона злегка нахилилася і посвітила декольте.

У коментарях розгорілася суперечка про те, кому ж краще йде плаття, при цьому у Лопес знайшлося набагато більше шанувальників:

"Дженіфер 💣 💣 💣 Тіна з позою переборщила 🙄"; "виглядає як перелякана"; " ну природно Лопес, це більше в її стилі!"; "Обидві хороші, але Джейло..."; "Як би я не любила Тіну, але Дженніфер - це богиня"; "Тіна повторила образ, а не навпаки... цим все сказано. Джей Ло - унікальний образ, який хочеться повторювати☺️"; "Тіна в цій сукні прекрасна, їй йде більше"; "Ну звичайно ж Джей Ло, Тіна скрючилася, як кочерга"; "Цього разу голосую за Тіну".

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