З 1 листопада поточного року сімейним лікарям в Україні підвищать заробітну плату
Як інформує Politeka з посиланням на онлайн-брифінг Міністерства охорони здоров'я України з протидії поширенню коронавірусу, про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Раніше капітаційна ставка на одного хворого становила 600 грн, зараз, починаючи з 1 листопада і до кінця року, вона становитиме 651 грн. Медичну допомогу пацієнту нададуть, навіть якщо у нього немає сімейного лікаря", - повідомив Степанов.
Раніше ми повідомляли, що у зв'язку з тим, що в грудні поточного року в Україні підвищиться прожитковий мінімум, зарплати бюджетникам перерахують.
Україна приголомшена кончиною скандальної зірки Х-Фактор: "Повірити не можу, що ти пішов так рано"
Приваблива "наречена" Харламова показала бюст, змусивши чоловіків забути про пристойність: "Батони..."
"Швидка" забрала Влада Яму з ефіру "Танців з зірками", в якому він зараз стані: "Станцював...", фото
Російська Кардаш'ян розбурхала фантазію, втиснувши рум'яні "персики" у вузький купальник: "Моя богиня"
Нагадаємо, що зарплати і пенсії в Україні зростуть в два рази, Шмигаль озвучив терміни: коли заживемо
Як повідомляла Politeka, видача кредитів по-новому, які зміни підготували українцям: "не більше однієї мінімальної зарплати..."
Також Politeka писала про нових виплатах для українців: кого торкнеться рішення Ради « " Прописана можливість…»