З 1 листопада поточного року сімейним лікарям в Україні підвищать заробітну плату

Як інформує Politeka з посиланням на онлайн-брифінг Міністерства охорони здоров'я України з протидії поширенню коронавірусу, про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Раніше капітаційна ставка на одного хворого становила 600 грн, зараз, починаючи з 1 листопада і до кінця року, вона становитиме 651 грн. Медичну допомогу пацієнту нададуть, навіть якщо у нього немає сімейного лікаря", - повідомив Степанов.

Раніше ми повідомляли, що у зв'язку з тим, що в грудні поточного року в Україні підвищиться прожитковий мінімум, зарплати бюджетникам перерахують.

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