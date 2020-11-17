С 1 ноября текущего года семейным врачам в Украине повысят заработную плату
Как информирует Politeka со ссылкой на онлайн-брифинг Министерства здравоохранения Украины по противодействию распространению коронавирусу, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Ранее капитационная ставка на одного больного составляла 600 грн, сейчас, начиная с 1 ноября и до конца года, она будет составлять 651 грн. Медицинскую помощь пациенту предоставят, даже если у него нет семейного врача", - сообщил Степанов.
Ранее мы сообщали, что в связи с тем, что в декабре текущего года в Украине повысится прожиточный минимум, зарплаты бюджетникам пересчитают.
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