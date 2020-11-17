Відома українська виконавиця Настя Каменських вміє дивувати своїх шанувальників епатажними образами

Як повідомляє Politeka, виконавиця неодноразово шокувала публіку зухвалими витівками і пікантними фотографіями на межі пристойності.

Так і сьогодні Настя на своїй сторінці в Instagram показала своє домашнє тренування. Для цього вона забралася на спеціальний тренажер, надівши облягаюче боді небесно-блакитного кольору і прийняла "позу собачки".

А в описі до фото розповіла, що робить і поцікавилася у шанувальників, чи корисні для них подібні пости в соцмережі.

"Дівчатка, а ви знали, що спорт покращує нашу шкіру? 👩 🏻 Так, спорт взагалі відмінна річ 😄 і фігуру підтягує, і здоров'я зміцнює. Але при чому тут шкіра? 🤔

А ось при чому :

➡️ Під час тренувань поліпшується кровообіг, а значить клітини шкіри насичуються киснем і необхідними елементами. І за рахунок цього поліпшується колір шкіри і підвищується її еластичність ☺ ️

Регулярные️ регулярні фізичні навантаження сприяють виробленню колагену і еластину. А це головні елементи для краси шкіри - чим їх більше, чим менше старіє, сушиться і розтягується шкіра

І пам'ятаєте я вже розповідала, що від спорту виробляється гормон щастя? А щастя і посмішка - це краще будь-якого макіяжу! 🥰

Якщо цей пост був для вас пізнавальним, дайте мені знати ❤️", - написала Настя Каменських.

Фанати не змусили себе чекати і захопилися в коментарях хорошою фізичною підготовкою зірки і її нев'янучої природною красою.

Також всього за годину вони поставили понад 36 тисяч лайків. У числі тих, що поставили був і чоловік співачки, шоумен Олексій Потапанко (Потап), який теж поставив своє "сердечко" під знімком і в коментарях.

"Така позиція покращує наш настрій 😉 👌 ага! Особливо в такій позі😂 Кайфовая💖💖💖 Повністю згодна 🔥👏❤️ Ти бомба😍😍😍 Красивий боді❤️ Ви в прекрасній формі І не тільки шкіру) 🌸🌸 б Змусити себе встати з дивану😏а то карантиним разом з чоловіком, 2 ленивки, і тільки й робимо, що їмо шоколад і дивимося ужастики 😁", – написали вони.

Раніше ми повідомляли, що співачка Настя Каменських вразила відвертим виглядом і поділилася секретом успіху. Вона з'явилася перед шанувальниками в незвичайних джинсових шортах, які з першого погляду можна прийняти за спідницю, вони настільки короткі, що визирає білі "мішечки" кишень, а стрункі ніжки видно у всій красі.

Образ Настя доповнила футболкою із зображенням леопарда, яку щільно заправила в шорти. Артистка прийняла спокусливу позу, пригладивши волосся двома руками.

Нагадаємо, чуттєва Каменських вмостилася на підлозі і закинула голову, полонивши поглядом

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