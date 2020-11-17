Известная украинская исполнительница Настя Каменских умеет удивлять своих поклонников эпатажными образами

Как сообщает Politeka, исполнительница неоднократно шокировала публику дерзкими выходками и пикантными фотографиями на грани приличия.

Так и сегодня Настя на своей странице в Инстаграм показала свою домашнюю тренировку. Для этого она забралась на специальный тренажер, надев облегающее боди небесно-голубого цвета и приняла "позу собачки".

А в описании к фото рассказала, что делает и поинтересовалась у поклонников, полезны ли для них подобные посты в соцсети.

"Девочки, а вы знали, что спорт улучшает нашу кожу? 👩🏻 Да, спорт вообще отличная вещь 😄 И фигуру подтягивает, и здоровье укрепляет. Но при чем здесь кожа? 🤔

А вот при чем :

➡️ Во время тренировок улучшается кровообращение, а значит клетки кожи напитываются кислородом и необходимыми элементами. И за счет этого улучшается цвет кожи и повышается ее эластичность 🧏🏻‍♀️

➡️ Регулярные физические нагрузки способствуют выработке коллагена и эластина. А это главные элементы для красоты кожи - чем их больше, чем меньше стареет, сушится и растягивается кожа

И помните я уже рассказывала, что от спорта вырабатывается гормон счастья? А счастье и улыбка - это лучше любого макияжа! 🥰

Если этот пост был для вас познавательным, дайте мне знать ❤️", – написала Настя Каменских.

Фанаты не заставили себя ждать и восхитились в комментариях хорошей физической подготовкой звезды и ее неувядающей природной красотой.

Также всего за час они поставили более 36 тысяч лайков. В числе поставивших был и муж певицы, шоумен Алексей Потапанко (Потап), который тоже поставил свое "сердечко" под снимком и в комментариях.

"Такая позиция улучшает наше настроение 😉👌 Ага! Особенно в такой позе😂 Кайфовая💖💖💖 Полностью согласна 🔥👏❤️ Ты бомба😍😍😍 Красивый боди❤️ Вы в прекрасной форме И не только кожу) 🌸🌸 Заставить бы ещё себя встать с дивана😏а то карантиним вместе с мужем, 2 ленивки, и только и делаем, что едим шоколад и смотрим ужастики 😁", – написали они.

Ранее мы сообщали, что певица Настя Каменских поразила откровенным видом и поделилась секретом успеха. Она появилась перед поклонниками в необычных джинсовых шортах, которые с первого взгляда можно принять за юбку, они настолько короткие, что выглядывает белые "мешочки" карманов, а стройные ножки видны во всей красе.

Образ Настя дополнила футболкой с изображением леопарда, которую плотно заправила в шорты. Артистка приняла соблазнительную позу, пригладив волосы двумя руками.

Напомним, чувственная Каменских умостилась на полу и закинула голову, пленив взглядом

Как сообщала Politeka, красотка-мама Насти Каменских поразила видом на семейных фото, Потапу повезло с тещей

Также Politeka писала, что непричесанная Каменских в рейтузах заговорила о лучшем дне в ее жизни