Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як змінилася за двадцятирічну кар'єру

Знаменитість виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" добірку фото з різних проектів, в яких вона встигла взяти участь, передає Politeka.net. Її відкрив спільний кадр з ще дуже молодим колегою Юрієм Горбуновим, одягненим в сірі штани, чорний Светр, кепку козирком назад і стильними окулярами. Сама Маша постала в білій блузці з поясом і чорними обтягуючими штанами.

"Двадцять два роки тому мені вперше вставили в вухо якусь говорить штуку, і з неї пролунало: «Три, два, один, каааамера!». Телебачення зробило мене тією, ким я сьогодні є. Зайняло більшу половину мого життя, і навчило мене багато чому: не розкисати, розвиватися, максимально концентрувати увагу, думати не тільки про те, як говорити, а й що говорити!",- поділилася Єфросиніна спогадами.

Вона додала в добірку знімки з різних шоу, які вела: "Сюрприз, Сюрприз", "Серця трьох"; "Фабрика зірок" та інших. На них можна помітити, як змінювався зовнішній вигляд і стиль Маші Єфросиніної. На останньому фото вона позує на тлі декорацій "Танців з зірками", які веде і зараз. Вона одягла штани з високою талією і блискітками, блакитну блузку з вирізом до пупка, в якому здалася спокуслива груди без бюстгальтера. Відвертий вигляд злегка зіпсувала Підвіска, що прикривла сміливе декольте. Ведуча сперлася рукою об арку і прийняла зухвалу позу, трохи схрестивши ноги.

"Вітаю всіх своїх колег з Днем працівника телебачення, радіо та Зв'язку! Бажаю рейтингів і визнання", - написала Маша Єфросиніна в пості.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися зовнішністю і талантом улюбленої ведучої:

"ОМГ... фотки"; "22.... А ти все гарнішаєш. Так що в трудовій книжці +22, а ось в паспорті можеш сміливо відминусовувати))"; "ви прекрасні в будь-якому з цих образів. Зі святом!😍 "; "Захоплююся вами і вашим талантом"; " Марія, ви неймовірна!! 🌹 🌹 🌹 "; "Краща ведуча !!!"; "Схожі на Марув";" на останній фотці з Наною дуже схожі";"ТА тут цілий компромат на Горбунова, Педана і Притулу".

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