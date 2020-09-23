Известная телеведущая Маша Ефросинина после участия в четвертом эфире шоу «Танці з зірками» рассказала о своих впечатлениях

Как передает Politeka.net, короткое интервью с телеведущей появилось на официальной странице проекта в Инстаграм. Маша была одета в концертное платье. Судя по всему, интервью снималось в перерывах на рекламу.

«Ведущая звездного балкона Маша Ефросинина поделилась своими эмоциями от четвертого прямого эфира #танціззірками и раскрыла имена пар, поразили ее больше», - подписали ролик авторы канала.

Ефросинина отметила, что ей очень понравилось вести проект на балконе.

«Я на своем месте, в своей атмосфере, в своей стихии. Да, я смотрела эфиры, я смотрела сюжеты, ведь я люблю коллекционировать личные истории, а в сюжетах они переданы классно», - отметила звезда.

Маша Ефросинина вспомнила, что в 2018 году она была на проекте как участница. И она ни дня не скучала в этой роли. Кроме этого, она рассказала, кто из участников ей нравится.

«Санина из закрытой такой коробочки стала таким цветочком. Мне кажется, что очень Санта раскроется. Я в восторге от Alyona Alyona. Я серьезно вам скажу, никто из вас не понимает, сколько работает этот человек. Не только физически, но и психологически, чтобы выходить вас веселить», - подчеркнула Ефросинина.

Напомним, что конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый уровень, страсти на "Танцях з зірками" накаляются: "Маша как змея".

Как сообщала Politeka, Ефросинина без белья расстегнула блузку перед камерой и быстро опомнилась: "Похож на Каменских".

Также Politeka писала, что Ефросинина публично уличила Фреймут во вранье на «Танцях з зірками»: "Давай определяться, Оля".