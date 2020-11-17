Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как изменилась за двадцатилетнюю карьеру

Знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" подборку фото из различных проектов, в которых она успела поучаствовать, передает Politeka.net. Ее открыл совместный кадр с еще очень молодым коллегой Юрием Горбуновым, одетым в серые штаны, черный свитер, кепку козырьком назад и стильными очками. Сама Маша предстала в белой блузке с поясом и черными обтягивающими штанами.

"Двадцать два года назад мне впервые вставили в ухо какую-то говорящую штуку, и из неё раздалось: «Три, два, один, каааамера!». Телевидение сделало меня той, кем я сегодня являюсь. Заняло бОльшую половину моей жизни, и научило меня многому: не раскисать, развиваться, максимально концентрировать внимание, думать не только о том, как говорить, но и что говорить!", - поделилась Ефросинина воспоминаниями.

Она добавила в подборку снимки из различных шоу, которые вела: "Сюрприз, Сюрприз", "Сердца трех"; "Фабрика звезд" и других. На них можно заметить, как менялся внешний вид и стиль Маши Ефросининой. На последнем фото она позирует на фоне декораций "Танців з зірками", которые ведет и сейчас. Она надела штаны с высокой талией и блестками, голубую блузку с вырезом до пупка, в котором показалась соблазнительная грудь без бюстгальтера. Откровенный вид слегка испортила подвеска, прикрывшая смелое декольте. Ведущая оперлась рукой об арку и приняла дерзкую позу, чуть скрестив ноги.

"Поздравляю всех своих коллег с Днём работника Телевидения, Радио и Связи! Желаю рейтингов и признания", - написала Маша Ефросинина в посте.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились внешностью и талантом любимой ведущей:

"ОМГ... фотки"; "22.... А ты всё хорошеешь. Так что в трудовой книжке +22 , а вот в паспорте можешь смело отминусовывать))"; "Вы прекрасны в любом из этих образов. С праздником!😍"; "Восхищаюсь вами и вашим талантом"; "Мария, Вы невероятная!! 🌹🌹🌹"; "Лучшая ведущая !!!"; "Похожи на Марув"; "На последней фотке с Наной очень похожи"; "Да здесь целый компромат на Горбунова, Педана и Притулу".

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