У чому українцям краще зберігати заощадження

Американська валюта поступово вмирає і людям краще інвестувати в дорогоцінні метали або криптовалюту

Таку думку озвучив інвестор з США Роберт Кийосакі.

За словами авторитетного експерта, долар вимирає на валютному ринку і людям для фінансової стабільності краще вже зараз скуповувати дорогоцінні метали.

"Біткоін-бум перемагає золото і срібло. Що це означає? Це означає, що вам краще купити стільки, скільки ви можете зараз. Потяг рухається. Долар вмирає. Срібло як і раніше доступно кожному. Коли долар руйнується, має значення не ціна, а то, скільки монет із золота, срібла або біткоіни у вас є", - написав Кийосакі у своєму мікроблозі Twitter.

Відзначимо, що інвестор Роберт Кійосакі лише висловив думку інших аналітиків, які раніше вже говорили про вимирання долара і його нездатність бути резервною валютою.

Пандемія китайського вірусу, у свою чергу, стимулювала попит на золото і срібло, що призвело до зростання ціни на ці метали.

Раніше українцям розповідали, в якій валюті зараз вигідно зберігати свої заощадження.

За даними Research & Branding Group, в Україні долар користується найбільшою довірою серед населення - 42% вважають цю валюту надійною і безпечною.

На другому місці - євро, якому віддають перевагу 21% опитаних українців. На третьому місці-національна валюта, якій довіряють всього лише 6% українців. При цьому 14% опитаних жодну валюту не вважають вигідним способом збереження заощаджень, а ще 16% — не визначилися.

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