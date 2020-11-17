Відомий російський стриптизер і шоумен Тарзан показав, чим займається на екзотичному курорті

Не так давно Сергій Глушко (так по-справжньому звуть артиста) відправився відпочивати. Дивно, але після скандалу з його зрадою він відправився на відпочинок один, без своєї дружини Наташі Корольової, пише Politeka.net.

І ось, на своїй сторінці в Instagram Тарзан показав нову фотографію з відпочинку. Сергій стоїть на березі моря або океану біля пальми, з одягу на ньому тільки тапочки, шкарпетки і покривало, яким Глушко прикрив "найцікавіше" місце.

"небаунті, але теж прекрасно)", - підписав кадр стриптизер.

Фанати, в основному жіночої статі, почали навперебій захвалювати його в коментарях. Чоловіки навпаки - в основному писали негативні або навіть образливі відгуки.

Отна з шанувальниць Тарзана поцікавилася, одна вона збільшила фото, щоб розглянути Тапрзана ближче.

"Я одна фотку збільшувала?",- запитала вона.

У відповідях дівчата зізналися, що не одна. Багато хто розглядав тіло стриптизера поблизу.

Раніше ми повідомляли, що Наташа Корольова похвалилася млосним чином. Нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"П'ятниця 13🔥 о, мама! Містична п'ятниця чекає нас усіх, о-ла-ла... червона помада на моїх губах! Моя п'ятниця пофарбована в магічний червоний колір пристрасті і любові", - написала співачка.

На фото Королева відображена з яскравим макіяжем і червоною помадою на губах. Вона закинула голову і відкрила рот. Співачка приспустила бордово лакований плащ, оголивши плечі. Схоже, що одягнений він на голе тіло.

Нагадаємо, Тарзан після втечі від Наташі Корольової з'явився на пляжі в наряді «Адама»: «Брат Волочкової».

Як повідомляла Politeka, "воскресла" коханка Тарзана зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "потрібен аналіз на...".

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