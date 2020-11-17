На голосування до Верховної Ради України висунуто доопрацьований законопроект з правками до Податкового кодексу

Як інформує Politeka з посиланням на UBR.ua, документ внесе в життя підприємців і простих українців багато змін.

Що стосується бізнесу, то його найбільше "зачепить" скасування мораторію на перевірки. Виняток - інспекції, які повинні були початися з 18 березня 2020 року – їх в план наступного року не включать.

Ще одне важливе нововведення в законопроекті - надання майже необмеженого доступу податкової інспекції до банківської таємниці.

Сьогодні податкова може отримати за запитом інформацію про наявність у боржника рахунків. Згідно з новим документом, податковій нададуть інформацію про стан рахунків, а також рухах по ньому, залишку грошей і наявності банківського сейфа.

Раніше ми повідомляли, що автомобілі українців планують масово перевіряти в рамках обов'язкового техогляду. Такий законопроект "слуги народу" запропонували розглянути у Верховній Раді. Поки профільний комітет парламенту відправив документ на доопрацювання, пише "Обозреватель". Ініціативу запропонували доопрацювати, врахувати доповнення щодо розмитнення та винести на розгляд більш повний варіант.

Сотні скарг надходить до Нацбанку від українців, чиї рахунки для зарплати, пенсій або інших соціальних виплат виявилися заарештованими і, як наслідок, заблокованими

У НБУ пояснили, чому так відбувається, як уникнути подібної ситуації і що робити, якщо вже сталося. Найбільш частим питанням, яке задають скаржники, є: чи має банк право накласти арешт на особисті кошти клієнта, якщо він має кредитний борг (або неоплачені штрафи, аліменти або інші зобов'язання).

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