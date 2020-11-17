На голосование в Верховную Раду Украины выдвинут доработанный законопроект с правками в Налоговый кодекс

Как информирует Politeka со ссылкой на UBR.ua, документ внесет в жизнь предпринимателей и простых украинцев много изменений.

Что касается бизнеса, то его больше всего "зацепит" отмена моратория на проверки. Исключение – инспекции, которые должны были начаться с 18 марта 2020 года – их в план следующего года не включат.

Еще одно важное нововведение в законопроекте – предоставление почти неограниченного доступа налоговой инспекции к банковской тайне.

Сегодня налоговая может получить по запросу информацию о наличии у должника счетов. Согласно новому документу, налоговой предоставят информацию о состоянии счетов, а также движениях по нему, остатку денег и наличии банковского сейфа.

Ранее мы сообщали, что автомобили украинцев планируют массово проверять в рамках обязательного техосмотра. Такой законопроект "слуги народа" предложили рассмотреть в Верховной Раде. Пока профильный комитет парламента отправил документ на доработку, пишет "Обозреватель". Инициативу предложили доработать, учесть дополнения по растаможке и вынести на рассмотрение более полный вариант.

Сотни жалоб поступает в Нацбанк от украинцев, чьи счета для зарплаты, пенсий или других социальных выплат оказались арестованными и, как следствие, заблокированными

В НБУ объяснили, почему так происходит, как избежать подобной ситуации и что делать, если уже случилось. Наиболее частым вопросом, который задают жалобщики, является: имеет ли банк право наложить арест на личные средства клиента, если он имеет кредитный долг (или неоплаченные штрафы, алименты или другие обязательства).

Напомним, штрафы из-за карантина выходного дня, украинцам объяснили, как не потерять деньги: «Все зависит от…»

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