Українцям слід готуватися до серйозного удару з космосу

Про це інформує Лабораторія ФІАН.

За прогнозами експертів, в листопаді очікуються кілька сильних магнітних бур.

Невеликі магнітні бурі вже пройшли 1, 7 і 16 листопада, але попереду українців чекає ще одне "випробування". Бурі також очікуються 23, 24 і 25 листопада.

Більш того, з 17 по 23 листопада вчені очікують сильний сплеск, який ФІАН визначило як бурі рівня G1 (слабкі Бурі), а космічне агентство NASA в ці дні виставили планетарний Індекс на позначці 15.

Незважаючи на те, що ці бурі вважаються слабкими, їх на собі, в першу чергу, все одно відчують метеозалежні українці.

Такі сплески впливають на судини і психіку людини, а оскільки вони триватимуть цілих п'ять днів, це може бути досить утомливо і неприємно.

Вчені нагадують, що чим довше триває подібний період, тим більше люди витрачають енергії і вимотуються, стають більш дратівливими і нетерплячими. Подібні магнітні бурі часто супроводжуються болями в голові.

Щоб врятуватися від магнітних бур, українцям рекомендують якомога більше пити води/чаю, а також не перевантажувати свій організм зайвими жирами.

У такі дні краще відмовитися від куріння, алкогольних напоїв і кави, добре висипатися, а з ранку приймати контрастний душ.

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