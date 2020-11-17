Українцям слід готуватися до серйозного удару з космосу
Про це інформує Лабораторія ФІАН.
За прогнозами експертів, в листопаді очікуються кілька сильних магнітних бур.
Невеликі магнітні бурі вже пройшли 1, 7 і 16 листопада, але попереду українців чекає ще одне "випробування". Бурі також очікуються 23, 24 і 25 листопада.
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Більш того, з 17 по 23 листопада вчені очікують сильний сплеск, який ФІАН визначило як бурі рівня G1 (слабкі Бурі), а космічне агентство NASA в ці дні виставили планетарний Індекс на позначці 15.
Незважаючи на те, що ці бурі вважаються слабкими, їх на собі, в першу чергу, все одно відчують метеозалежні українці.
Такі сплески впливають на судини і психіку людини, а оскільки вони триватимуть цілих п'ять днів, це може бути досить утомливо і неприємно.
Вчені нагадують, що чим довше триває подібний період, тим більше люди витрачають енергії і вимотуються, стають більш дратівливими і нетерплячими. Подібні магнітні бурі часто супроводжуються болями в голові.
Щоб врятуватися від магнітних бур, українцям рекомендують якомога більше пити води/чаю, а також не перевантажувати свій організм зайвими жирами.
У такі дні краще відмовитися від куріння, алкогольних напоїв і кави, добре висипатися, а з ранку приймати контрастний душ.
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