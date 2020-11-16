Відомий російський стриптизер і шоумен Тарзан показав, як проводить час на екзотичному курорті

Не так давно Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) відправився на відпочинок. Що примітно, після скандалу з його зрадою він поїхав один, без своєї дружини Наташі Корольової. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Тарзан показав нові фото з відпочинку.

На кадрах можна побачити місцевих дітей, які із задоволенням спілкуються з незнайомцем, а також самого Тарзана в заростях джунглів. Судячи з задоволеної посмішки, стриптизер щосили насолоджується часом далеко від дружини.

"Акуна Матата", - підписав кадри Глушко.

Відзначимо, що артист не уточнював, де саме він відпочиває, проте можна припустити, що це десь в Африці.

Шанувальники Тарзана активно коментують фото.

"Тарзан у своїй стихії", "Серьога, Натусику Привіт!!! Ви найкращі!!! ЛЮЮЮ... ВАС!!! Геть усіх пліткарів...", "Як на батьківщині", "яка краса!!", "Там твій дім", "як вам йде цей світ пальм і темношкірих людей, прямо середа Тарзана", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що стриптизер опублікував на своїй сторінці дуже нескромне фото.

На знімку чоловік Наташі Корольової позує практично без одягу на тлі пальми і, мабуть, океану. Заради спекотного кадру Тарзан повністю роздягнувся, прикривши свою головну "гордість" одним пледом.

Нагадаємо, Тарзан після втечі від Наташі Корольової з'явився на пляжі в наряді «Адама»: «Брат Волочкової».

Як повідомляла Politeka, "воскресла" коханка Тарзана зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "потрібен аналіз на...".

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