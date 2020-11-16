Британська модель купальників й нижньої білизни Демі Роуз, яку порівнюють з американською дівою Кім Кардаш'ян, вразила фігурою без білизни

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість викинула в Instagram.

"Квітка не думає змагатися з квіткою поруч з ним. Він просто цвіте🌸 💕", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Роуз зображена під час прийняття ванни, ефектно прикривши пікантні місця рукою. Як можна помітити, у ванній у красуні плавають пелюстки квітів, а сама модель прикрила очі.

"Вау, що за райський букет тут" «" обожнюю такі моменти«, "неймовірно красиво" « "боже, це до чортиків красиво«,» дуже мило, але здається, тобі потрібна компанія«," бездоганно виглядаєш, красуня!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", похвалилася розвагами в зухвалому рожевому бікіні.

Демі Роуз вважається досить популярною моделлю, яка отримала собі скандальну і неоднозначну славу. Дівчина не любить порівнянь і заявляє, що вона навіть краще Кардаш'ян. При цьому вона часто підкреслює, що не робила пластики і їй є чим пишатися.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер