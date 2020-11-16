Популярна українська співачка Тіна Кароль повторила зухвалий образ легендарної Дженніфер Лопес

Шанувальники помітили, що нове розкуте плаття, в якому днями з'явилася Тіна, раніше «вигулювала» у світ і знаменита американська співачка і актриса Дженніфер Лопес. На одній з фан-сторінок Кароль в Instagram вирішили обговорити, кому цей образ підійшов більше, пише Politeka.net.

Відзначимо, що мова йде про довгу чорну сукню з оригінальним вирізом на грудях і животі, а також з глибоким розрізом на спідниці. Цей наряд відкриває верхню половину тіла за винятком грудей з одного боку, а також повністю оголює одну ноги з іншого.

Шанувальники зробили колаж з фото Лопес і Кароль в одному і тому ж платті.

"Гаряча #Моднабитва Тіна Кароль VS Дженніфер Лопес. Образ від Mônot. Хто ж крутіше?",- цікавляться автори поста.

Фанати Кароль не змогли пройти повз такого поста. Більшість з них передбачувано заявили, що їх кумиру образ йде більше.

"Але на тіні воно виглядає краще", "обидві", "Тіна красива але їй не йде цей образ", "на Тіні краще сидить", "та й інша але Джені", "спекотна жінка", "Джей Ло богиня", "Ну все ж очевидно...Тіна нереальна", "обидві красуні", "обидві круті", - пишуть люди.

Нагадаємо, грайлива Тіна Кароль роздяглася ще більше, величезний виріз нічого не приховав.

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав засумувала на "Танцях з зірками" Кароль в розкутій сукні: "Без настрою дівчинка".

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