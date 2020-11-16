Популярная украинская певица Тина Кароль повторила вызывающий образ легендарной Дженнифер Лопес

Поклонники заметили, что новое раскованное платье, в котором на днях появилась Тина, ранее «выгуливала» в свет и знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес. На одной из фан-страниц Кароль в Инстаграм решили обсудить, кому этот образ подошел больше, пишет Politeka.net.

Отметим, что речь идет о длинном черном платье с оригинальным вырезом на груди и животе, а также с глубоким разрезом на юбке. Этот наряд открывает верхнюю половину тела за исключением груди с одной стороны, а также полностью оголяет одну ноги с другой.

Поклонники сделали коллаж с фото Лопес и Кароль в одном и том же платье.

«Горячая #МоднаяБитва Тина Кароль VS Дженнифер Лопес. Образ от Mônot. Кто же круче?», - интересуются авторы поста.

Фанаты Кароль не смогли пройти мимо такого поста. Большинство из них предсказуемо заявили, что их кумиру образ идет больше.

«Но на Тине оно смотрится лучше», «Обе», «Тина красивая но ей не идёт этот образ», «На Тине лучше сидит», «Та и другая но Джени», «Знойная женщина», «Джей Ло богиня», «Ну все же очевидно...Тина нереальная», «Обе красавицы», «Обе крутые», - пишут люди.

Напомним, игривая Тина Кароль разделась еще больше, огромный вырез ничего не скрыл.

Как сообщала Politeka, Горбунов показал загрустившую на "Танцях з зірками" Кароль в раскованном платье: "Без настроения девочка".

Также Politeka писала, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95».