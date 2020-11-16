Солістка оновленого складу ВІА Гри Уляна Синецька показала фігуру в сміливих образах

Наприкінці минулого місяця Костянтин Меладзе оголосив про оновлення складу популярного жіночого гурту. До нього приєдналися дві нові учасниці, а ось Синецька залишилася єдиною представницею минулого складу. Співачка активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно публікуючи нові знімки.

Як пише Politeka.net, Синецька поділилася результатами своєї нової фотосесії. На фото вона позує в косусі і шкіряних штанях, а також чорному топі. Також на одному зі знімків Уляна лежить на підлозі в чорному боді і без штанів, демонструючи свої підтягнуті ніжки.

На фото дівчина позує з мінімумом макіяжу і розпущеним волоссям, спадаючими їй на плечі дрібними кучерями.

Шанувальники виконавиці прийшли в захват від її знімків.

"Красиво і стильно", "оце так запальничка", "улюблена крутишка. Фотосесія вогонь", "Нереально красива", "красуня, Ульяночка", "ти як завжди красуня Ульян, ти нереальна і чарівна", "О Господи яка ти сексуальна, струнка, красива, ніжна принцеса наша", "Будь моєю дружиною", "яка красива.. Просто ідеал, неймовірна", - пишуть люди.

Раніше в Instagram анонсували появу нової ВІА Гри, але в офіційному акаунті лише публікували частини тіла вокалісток.

У підсумку в складі групи опинилися Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова.

Нагадаємо, 19-річна україночка з нової ВІА Гри в міні показала, чим підкорила Меладзе.

Як повідомляла Politeka, нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цій кучерявій".

Також Politeka писала, що задоволений Меладзе зізнався про свою "внучку" в новій ВІА Грі: "навчити співати можна кого завгодно".