Ебі в сукні для дорослих нічого не приховала

Американська модель Ебігейл Рэтчфорд покаказала перші кадри з обкладинки для модного глянцю

Через довгий час бездіяльності в соціальній мережі Instagram модель Ебі Ретчфорд вирішила поділитися жаркими кадрами, відзнятими спеціально для модного журналу. Дівчина знялася відразу для обкладинки журналу eЕle і встигла дати інтерв'ю, проте розкривати деталі роботи над номером не поспішає.

На фото модель позувала в чорній сукні, ледь приховує тільки нижню частину її тіла, верх же прихований досить своєрідно. Ебі прикрила рукавами тонкі руки, але не стала приховувати бюст і талію взагалі, від стегон і до самої шиї на зірці можна помітити лише крихітні стрічки чорної тканини.

Щоб не показувати зайве, модель приховала пишні груди руками і тут же захопила мережу образом. Настільки незвичний і розкішний образ не залишив нікого байдужими, адже для Ебі це новий стиль.

«З моєї листопадової обкладинки з @ellementsmagazine 🥰», - написала модель.

Ось як відповідають в мережі:

"Mamma mia 😘 красива жінка🔥 🔥; красива; ... приїжджайте в Дубай, черрі; мені ви сама ідеальна і мила🖤; Youuuuuuuuuu❤❤️; Ти королева! Мені подобається третя фотографія з твоєю посмішкою 😍; та так красиво; молодці🤗 🤗 😍; модель дуже талановита ... ти відмінно впоралася з позою і виглядаєш абсолютно приголомшливо .... продовжуй в тому ж дусі і спасибі, що поділилися 😉; бути фотографом має бути так здорово😂 😂 😂».

До того, як стати популярною в мережі Ебі була простою офіціанткою і багато разів змінювала роботу, поки шукала себе. Після того, як вона зрозуміла, що її зовнішність досить незвичайна, дівчина почала змінювати свій стиль і досить швидко її помітили. Тепер Ебі підкорює мережу найгарячішими фото з реклами білизни.

Наприклад, в білому мереживному образі з акуратною вишивкою на тонких лямках і з мокрим волоссям вона виглядала дуже спокусливо. Деякі користувачі порахували це одним з кращих образів Ретчфорд:

"Ти не зможеш зруйнувати моє життя, якби ти була в ній, кращий зухвалий образ, тільки мережива, клас; Краса нижньої білизни; Www perfekt mmm forte ❤️Ха! Ваша картинка чудова !! лол; Ти ангел. Я люблю тебе; Фантастична жінка з прекрасним тілом; чудовий образ; моє життя вже зіпсована, але з тобою набагато краще».

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"