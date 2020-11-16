Відомий український хореограф, шоумен, суддя шоу «Танці з зірками», Влад Яма налякав шанувальників

Як передає Politeka.net, на останньому ефірі "Танців з зірками" артист отримав травму. Він виконував номер з однією з учасниць шоу, співачкою Юлією Саніною, після чого його забрала швидка. Пізніше з'ясувалося, що Влад пошкодив палець. Йому пощастило, і перелому лікар не виявив.

У себе в Instagram шоумен вирішив показати момент, який був фатальним.

"Ось тут, на 10-й секунді, зловив Юлю і почув хрускіт в кисті. Далі сильний біль. Якось дотанцював. На коментарях журі почало похитувати, останній вже не чув, але за відчуттями він тривав хвилин 12", - згадав Яма свій виступ.

Варто відзначити, що після номера хореограф не повернувся за суддівське крісло, а поїхав до лікарні. У коментарях Яму стали підтримувати шанувальники.

"Добре, що все обійшлося і немає перелому. Одужуйте, "справжній профі!", "Гарний танець. Вам здоров'я, сил і енергії", «Влад, Одужуйте швидше! Все Буде Добре! А танець Ваш, Діми і Юлі був на висоті», «Ауччч це було боляче, але професійно витримав танець до кінця», «але підтримка дуже ефектно вийшла. Прям вау!»,- пишуть користувачі Мережі.

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