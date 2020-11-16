Дружина відомого українського танцюриста Влада Ями розповіла, як він себе почуває після травми, отриманої на "Танцях з зірками"

Напередодні Влад виступив на паркеті з Юлією Саніною і Дмитром Жуком в рамках завдання чвертьфіналу, в якому учасникам шоу потрібно було станцювати з суддями. Під час їх номера Яма отримав травму, після чого стало відомо, що він відправився в лікарню.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дружина танцюриста, Лілія Яма, розповіла про те, як він себе почуває зараз.

"Ви всі питаєте, як Влад. Слава Богу, все в порядку. Є травма, слава Богу, не перелом. З ним все гаразд! Щасливий, снідає ... рука поки ось так ось", - розповіла Лілія, переводячи камеру на свого чоловіка, який сидить за столом з перебинтованою рукою.

Сам Яма показав свою руку на камеру і заявив: "А ліва взагалі відмінно", жартома продемонструвавши ще й свою здорову руку.

Судячи з посмішок на обличчі пари і жартів хореографа, відчуває він себе дійсно добре.

Нагадаємо, минулого тижня Влад Яма з дружиною і сином відпочивали в ОАЕ. Тому номер для шоу "Танці з зірками" репетинували в основному по відео зв'язку. А тренування наживо було тільки одне.

Нагадаємо, Влада Яму терміново госпіталізували з "Танців з зірками": що сталося, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, "швидка" забрала Влада Яму з ефіру "Танців з зірками", в якому він зараз стані: "Станцював...".

Також Politeka писала, що дружина Ями з "Танців з зірками" показала зухвалу сторону в шкірі і шипах: "ні про що не шкодувати".