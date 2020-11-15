Актриса і зірка "Кварталу 95" Олена Кравець підкорила численних фанатів неймовірно жіночним образом

Зірка поділилася знімком з гримерки перед зйомками чергового випуску "Вечірнього кварталу", передає Politeka.net з посиланням на сторінку актриси в соціальній мережі Instagram.

На ній – біла шифонова блуза, оброблена оборкою, чорний сарафан, що підкреслює фігуру, а на шиї можна помітити чорний шарфик, який Олена, найімовірніше, збирається зав'язати бантом.

Над Оленою чаклує візажист, а сама вона уважно дивиться в дзеркало, поправляючи останні штрихи ідеального образу.

"Виглянула на секундочку :)", – написала вона, нагадавши шанувальникам про те, що в цю суботу їх чекає новий випуск улюбленого шоу.

"Цікаві гості, іронічні жарти і пісні зі змістом. Думаю, вам сподобається, і ці дві години ваші очі і серце будуть посміхатися", – додала Олена.

"Оленко, ви неймовірно красива 😍", "принцеса🧚 ♀ 👑♥️ Обов'язково подивлюся ще раз!♥", "Шикарний лук Олена🙏", "я Вами захоплююся, завжди дивлюся жіночий квартал, так як дуже люблю гумор!❤", "Звичайно, будемо дивитися, нагрійте наші серця"," Найкрасивіша😍 🤍", – не приховують свого захоплення користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що Кравець прокинулася в ліжку з чужим чоловіком. Це сталося в рамках мініатюри, зіграної Оленою в "Жіночому кварталі".

Вона виконала роль вчительки, яка після бурхливого святкування зустрічі випускників опинилася в ліжку одного з двієчників. Спочатку її персонаж в шоці від того, що відбувається, але ближче до кінця мініатюри вирішує залишитися в спальні свого колишнього учня.

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