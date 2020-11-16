Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец показала себя настоящую

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кравец опубликовала фото с очень необычной съемки. Актриса была одета во все черное, на ее голове красовалась шляпа. Она находилась на природе, воссоединившись с ней.

По фото становится понятно, что именно такая Елена Кравец настоящая, когда она снимает с себя маску Леночки из «Квартал 95». Как известно, Кравец увлекается поэзией. Одним из своих стихотворений она решила поделиться с поклонниками.

«Коли втомишся всіх зігрівати нас, сонце,

Просто раптом в подушки-хмари сховайся...

Загорнись у вітри свої — теплі ковдри...

Поридай там дощем, не скажу я нікому», - написала Кравец.

За короткое время ее пост собрал массу комплиментов и лайков.

«Очень красиво», «Круто, талантливый человек - талантлив во всем», «Наше солнце!», «Люблю тебя разным Солнце. Будь», «Это вы сами придумали. Вот это вы поэтесса, и прозаик», «Вы такая красивая, что даже эта шапка Вас не портит (Вы ее украшаете)», «Очень красивый стих! Мы Вас любим!», «Прекрасно», «Елена Юрьевна, вы наша красотка», - пишут пользователи сети.

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