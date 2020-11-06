Актриса і зірка "Кварталу 95" Олена Кравець прокинулася в ліжку з чужим чоловіком
Як передає Politeka.net, це сталося в рамках мініатюри, зіграної Оленою в "Жіночому кварталі". Кравець зіграла вчительку, яка після бурхливого святкування зустрічі випускників опинилася в ліжку одного з двієчників. Спочатку її персонаж в шоці від того, що відбувається, але ближче до кінця мініатюри вирішує залишитися в спальні свого колишнього учня.
"Помста двієчника вчителю або ранок після зустрічі випускників...",- підписали відео автори аккаунта.
За день відео подивилися понад 160 тисяч разів. У коментарях залишили масу компліментів.
"Супер спасибі!", "Клас Супер", "це щось ... неперевершено,так кажуть в Україні", "на зустрічі випускників хто ще ходив?", "Номер просто бомба. Геніально", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Олена Кравець є главою "Жіночого кварталу", під крилом якого артистка зібрала масу талановитих актрис.
Раніше ми писали, що Олена Кравець перенесла китайський вірус, після чого повернулася до роботи і провела традиційний вечір читань. Артистка поділилася фото з заходу, яке спантеличило шанувальників зірки. Багатьом здалося, що на знімку у Кравець дуже сумний погляд. Відзначимо, що Олена була одягнена в строгий костюм.
Нагадаємо, що Олена Кравець ошелешила словами про розлучення:"я з цим впораюся...".
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