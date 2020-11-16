15-річна дочка Анни Сєдокової намагається не відставати від своєї зіркової мами

Нова публікація з'явилася в особистому Instagram співачка.

Так, колишня вокалістка "ВІА Гри" похвалилася, як підросла її 15-річна дочка Аліна.

"Коли ти була маленька, ти дуже переживала, що у тебе карі очі. Ти сумувала, що у тебе не мої зелені, що у Мони як у мене і навіть у Гектора блакитні. А я весь час розповідала тобі історію, про те що для мене завжди були найкрасивішими жінки з карими очима і мені так до твого народження подобалася актриса Ешлі Джад. І я просто напророкувала собі дочку з такими красивими карими очима", - відверто зізналася Анна Седокова в мікроблозі.

Співачка також розповіла, що її дочка Аліна підросла і по дорозі в Санкт-Петербург пише есе англійською мовою.

Седокова в публікації також зазначила, що навчить свою дочку бути сміливою заради досягнення поставлених цілей.

"Це твоє життя, твої рішення. Сподіваюся я навчу тебе сміливості! І в тому, що цей світ безмежний у своїх можливостях! Адже в цьому точно твоя мама розбирається. Живи за своїми правилами і ніколи нікого не слухай.Навіть мене. Люблю тебе", - йдеться в підписі до зворушливого сімейного знімка Анни Сєдокової з дочкою.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили співачку захопленими коментарями.

"Дуже хороші слова для дочки"," ви супер"," Ганнуся, ви розумничка, обожнюю", " це точно, Слухати потрібно тільки себе і своє ♥️. Якби я слухала батьків і своє оточення, у мене б не було ні чоловіка, ні дочки, ні-че-го з того, що зробило щасливою саме мене, а не когось ", "красиві очі!Що не подобається?", "Красиві дівчатка. 😍Мені здається не тільки дітки за це переживають, часом сама заїдаюся питанням чому карі, а не світлі!", "Ого....доньці дуже йдуть блакитні очі....така кішечка прям...",- написали вони під постом Сєдокової.

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