Відома російська співачка Анна Семенович дуже любить хвалитися в соцмережах тим, як проводить своє життя і чим займається на дозвіллі

Ось і зараз знаменитість раптово вирішила виїхати з міста на природу, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram виконавиці.

Судячи з її слів, відпочити від міської суєти в компанії тварин – це круто.

"Такі милі тварини ❤️ як же круто виїхати за місто і відпочити від міської суєти, а ви як проводите вихідні ?👇 🏼 ", – підписала знімок Анна.

На знаменитості були надіті світлі штани, світло-бузкова куртка і жовтий берет.

Деякі шанувальники звернули увагу на те, що Семенович помітно поправилася останнім часом.

Проте інші в коментарях все ще захоплюються зіркою. Та й за кількістю лайків (за годину їх за було поставлено більше чотирьох тисяч) можна з упевненістю говорити, що Анна Семенович досі на гребені популярності.

"Аня, а чому у Вас одна штанина заправлена в черевик, а інша так бовтається???🤣 🤔 😳 Це правильні олені. Трошки заздрю😇 👍 у звичайному житті частіше зустрічаються неправильні олені.. На дорогах, в метро, на роботі😂 Не в лисячій норі і не з оленями, просто сплю у себе в барлозі! Ось і всі вихідні! 😁 😊 😊 Сиджу, залипаю на ваш профіль 🤪 навіщо так повніти??? Я думала ви знову вдалий чарт знімаєте 😂 ", - пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що у Анни Семенович поцікавилися про те, що вона думає про операцію зі зменшення грудей.

"Якщо вам важко, то зменшуйте. Але спочатку треба поговорити з лікарем", - відповіла шанувальниці Семенович.

На опублікованому знімку Семенович позує в мокрому купальнику, демонструючи пружні форми у всій красі.

Однак шанувальників співачка вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати-фотографія була опублікована в Stories знаменитості.

Нагадаємо, що фігуриста Семенович вразила пікантним декольте і пухкими губками

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