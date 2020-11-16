Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий раптово передумав відрощувати волосся

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість повідомив, що вирішив поголитися, оскільки звик бачити себе лисим і гладко поголеним. Однак, сам приводити себе в порядок він побоявся, тому вирішив довірити процес гоління професіоналам.

В якості підтвердження Євген прикріпив відеоролик, на якому видно процес гоління.

"Після 19 – ти років лісівства)) вирішив 2 тижні не голитися))) сьогодні пішов в перукарню, тому що сам би з головою не впорався) норм відчуття😂", - підписав ролик Кошовий.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Євген Кошовий (@evgenii.koshevoi)

Фанати по-різному відреагували на чергове дивацтво актора. Деякі хвалять його за цей крок і кажуть, що лисим йому бути найкраще, інші роздратовано пишуть, що Кошовому нічим зайнятися.

"Я думав у Жеки волосся не ростуть😂 😂 стильно! Класна зачіска 👍 😂 зовсім інша справа! Наша людина!🤘 🤘 Був красунчик 👍 🏻 ТОВ👌 Красунчик! Стильно так тобі і треба Даа! З головою треба дружити! 🤣 😂😂😂 Легенда повернулася Пробори головне щоб рівно вийшли🤣 👨🏻🦱Женя, а ще колись будеш ростити волосся? 👨 🏻 🦲 Мені здається потрібен був ерокез 😂 так краще!Всього 2 тижні не голитися, а який ефект-прям шевелюра👏вам Бі позаздрила будь-яка дівчина😉але ж не волосся прикрашає чоловіка, а розум Секрет століття розкритий: Євген не лисий 😂 😂 😂 😂 а чого не хочете спробувати з зачіскою походити?",- написали фоловери і хейтери.

Раніше ми повідомляли, що Кошовий зважився на кардинальну зміну іміджу. Вперше за 19 років він відпустив волосся і вуса. Артист зізнався, що зважився на експеримент під час паузи між виступами.

Варто відзначити, що далеко не всі глядачі оцінили зовнішній вигляд коміка. Багатьом експеримент припав до смаку, але ще більше людей розкритикували Кошового.

Нагадаємо, що різко постарілий Кошовий здивував сивиною і густими вусами:"краще б залишився лисим".

Як повідомляла Politeka, носатий Кошовий спантеличив експериментами із зовнішністю: таким актора ще не бачили.

Також Politeka писала, що вперше за 19 років Кошовий заріс шевелюрою і бородою, кадри "бунту".