Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой внезапно передумал отращивать волосы

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость сообщил, что решил побриться, поскольку привык видеть себя лысым и гладко выбритым. Однако, сам приводить себя в порядок он побоялся, поэтому решил доверить процесс бритья профессионалам.

В качестве подтверждения Евгений прикрепил видеоролик, на котором виден процесс бритья.

"После 19-ти лет лисовства)) решил 2 недели не бриться))) сегодня пошел в парикмахерскую, потому что сам бы с головой не справился) норм ощущение 😂", – подписал ролик Кошевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)

Фанаты по-разному отреагировали на очередное чудачество актера. Некоторые хвалят его за этот шаг и говорят, что лысым ему быть лучше всего, другие раздраженно пишут, что Кошевому нечем заняться.

"Я думал у Жэки волосы не растут😂😂 Стильно! Классная причёска 👍😂 Совсем другое дело! Наш человек!🤘🤘 Был Красавчик👍🏻 Ооо 👌 красавчик! Стильно Так тебе и надо Даа! С головой надо дружить! 🤣 😂😂😂 Легенда вернулась Пробори головне щоб рівно вийшли🤣 👨🏻‍🦱Женя, а ще колись будеш ростити волосся? 👨🏻‍🦲 Мне кажется нужен был эрокез😂 Так краще!Всього 2 тижні не голитися, а який ефект- прям шевелюра👏вам би позаздрила будь-яка дівчина😉але ж не волосся прикрашає чоловіка, а розум Секрет века раскрыт: Евгений не лысый 😂😂😂😂 А чего не хотите попробовать с прической походить?", – написали фолловеры и хейтеры.

Ранее мы сообщали, что Кошевой решился на кардинальную смену имиджа. Впервые за 19 лет он отпустил волосы и усы. Артист признался, что решился на эксперимент во время паузы между выступлениями.

Стоит отметить, что далеко не все зрители оценили внешний вид комика. Многим эксперимент пришелся по вкусу, но еще больше людей раскритиковали Кошевого.

Напомним, что резко постаревший Кошевой изумил сединой и густыми усами: "лучше бы остался лысым".

Как сообщала Politeka, носатый Кошевой озадачил экспериментами с внешностью: таким актера еще не видели.

Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".