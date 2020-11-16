Зірка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко всіма силами намагається підтримати свою сестру

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, Регіна Тодоренко розссказала про нове горе в її родині-молодша сестра Аня, можливо, заразилася китайським вірусом.

За словами телеведучої, її сестра пішла на самоізоляцію і виконала всі заходи безпеки, щоб не наражати інших на небезпеку.

"Моя молодша сестра, можливо, захворіла короною. Сидить зараз вдома, ізолювалася, всі заходи безпеки виконала. Навіть не уявляю , як Анюта зараз, а я так далеко, дуже хочеться обійняти її!",- написала Тодоренко в мікроблозі.

Щоб хоч якось відвернути сестру від важкого діагнозу, Регіна Тодоренко записала курйозний відеоролик з танцями.

"Допоможіть мені поліпшити сестрі настрій, напишіть щось добре на сторінці. Одужуй, Моя рідна Ен!",- підписала телеведуча ролик в мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і почали завалювати пост коментарями з підтримкою.

"Класні", "молодці девченки", " Здоров'я Вам! Нехай поправляється Сестричка! Все Буде Добре!", "Бажаю здоров'я всім хто бореться зараз з короною", " коли це тільки закінчиться??? Хто знає, а ?", "Нехай швидше одужує, я сама недавно перехворіла ... така нервова стала (((прям трясе від істерик дочки , хоча до хвороби рівно ставилася", "молоді повинні впоратися", "Ох Регіна молодець, красуня", "як це по-нашому", - написали вони під постом Тодоренко.

Раніше ми розповідали про біду з дворічним сином Регіни Тодоренко.

За словами телеведучої, її малюк зламав руку і вона терміново звернулася за допомогою до публіки в пошуках варіантів спокійних ігор для сина.

Як відомо, хлопчик останнім часом активно займався гімнастикою, а тепер йому доводиться відмовлятися від своїх рухливих захоплень.

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