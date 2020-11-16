Дружина Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала відпочинок зі своїм зірковим чоловіком на березі моря

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини, Анжеліка вибрала для позування коротенькі джинсові шорти і чоловічу картату сорочку. Доповнює образ знаменитості помаранчева кепка.

На першому кадрі дружина Пирожкова стоїть на дерев'яному настилі, що веде до моря. Дівчина повернулася до камери спиною, щоб всі могли оцінити її стрункі оголені ноги. Обидві руки зірка підняла вгору, зробивши з пальців два символи "V", що означають перемогу.

На другому фото Анжеліка вже поруч з чоловіком, котори одягнений зовсім по-літньому. На ньому - чорні обтягуючі шорти, чорна майка, білі кепка і шльопанці. Де зроблені фото - невідомо, але судячи з хмарочосів, що видніються вдалині, це може бути Дубаї.

"🧡Увечері світ завжди якось прекрасніший..",- романтично підписала знімок дружина Ревви.

Фанати по достоїнству оцінили свіжі фото зіркової пари. У коментарях вони захоплюються як зовнішністю, так і міцним сімейним відносинам Олександра і Анжеліки.

"Такі ви Класні ❤️щастя вашій парі безмірного !!!Ми вас любимо 😍 О так!💝 Красиві 😍 Ну да..... а у нас сніг валить! Прекрасні! Улюблені! Яка пара О так, згодна! 💕 💕 💕 Мій улюблений Дубай Класс класно👏", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Анжеліка Ревва, дружина коміка і співака Артура Пирожкова, порадувала шанувальників спокусливим фото і забавним чотиривіршем.

Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в Білій міні-сукні в темну смужку. Тканина вигідно обтягнула її струнку фігуру, підкресливши все саме"смачне".

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