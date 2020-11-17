Ці знаменитості стали популярними дуже давно

Є зірки, які стали популярними ще в дитинстві

Познайоммось зі знаменитостями, за якими публіка спостерігала з самих ранніх років, передає Politeka.net.

Дочка російської примадонни Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, стала популярною після виходу фільму "Опудало". Режисер Ролан Биков вибрав дівчинку з 17 тисяч інших претенденток.

Христина завоювала любов шанувальників, а пізніше крім акторського таланту в ній проявився - співочий.

Українська співачка Аліна Гросу на сцені виступає з трьох років. У 1998 році красуня перемогла на конкурсі «Міні Міс Україна» в категорії «маленька панянка-талант», тоді ж дівчинку помітила популярна співачка Ірина Білик. Вона стала підтримувати Аліну і подарувала їй кілька пісень.

Саме Білик написала для маленької зірки пісню "Бджілка". Зірка розвиває свій талант і зараз також знімається в кіно.

Сергій Лазарєв з 9 до 11 років співав в ансамблі ім. В. С. Локтєва. Також майбутня зірка вже паралельно грав у театрі Покровського. Початком його кар'єри послужила участь в дитячому ансамблі "Непосиди".

У 1997 році Лазарєв став переможцем дитячого музичного конкурсу "Ранкова зірка", а також знявся в "Єралаші", і заспівав для нього заголовну пісню.

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) також починала свою творчу кар'єру з ранніх років. Будучи дівчинкою, вона виступала на різних шкільних конкурсах вокалу. Коли красуні виповнилося 14 років вона взяла участь у Чернівецькому фестивалі «Первоцвіт», де перемогла.

Пізніше Ані Лорак познайомилася зі своїм першим продюсером, і підписала з ним контракт. Справжнісінька популярність прийшла після виходу програми "Ранкова зірка", адже після цього про Ані Лорак відразу скрізь заговорили.

Наталія Іонова (Глюкоза) в 11 років пройшла прослуховування для участі в «Єралаші», і кілька разів пізніше з'являлася в ньому.

На зйомках цього проекту Іонова познайомилася з музичним продюсером Максимом Фадєєвим. Останній розповів, що на той момент дівчинка вже вживала алкоголь і він вирішив її "витягнути".

Так, коли Наталії виповнилося 15 років продюсер почав роботу над новим проектом - Глюкоза, який в підсумку здобув велику популярність.

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