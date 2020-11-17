Эти знаменитости стали популярными очень давно

Есть звезды, которые стали популярными еще в детстве

Давайте познакомимся со знаменитостями, за которыми публика наблюдала с самых ранних лет, передает Politeka.net.

Дочь российской примадонны Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, стала популярной после выхода фильма "Чучело". Режиссер Ролан Быков выбрал девочку из 17 тысяч других претенденток.

Кристина завоевала любовь поклонников, а позже кроме актерского таланта в ней проявился - певческий.

Украинская певица Алина Гросу на сцене выступает с трех лет. В 1998 году красотка победила на конкурсе «Мини Мисс Украина» в категории «Маленькая барышня-талант», тогда же девочку заметила популярная певица Ирина Билык. Она стала поддерживать Алину и подарила ей несколько песен.

Именно Билык написала для маленькой звезды песню «Бджілка». Звезда развивает свой талант и сейчас также снимается в кино.

Сергей Лазарев с 9 до 11 лет пел в ансамбле им. В.С. Локтева. Также будущая звезда уже параллельно играл в театре Покровского. Началом его карьеры послужило участие в детском ансамбле "Непоседы".

В 1997 году Лазарев стал победителем детского музыкального конкурса "Утренняя звезда", а также снялся в "Ералаше", и спел для него заглавную песню.

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) также начинала свою творческую карьеру с ранних лет. Будучи девочкой, она выступала на различных школьных конкурсах вокала. Когда красотке исполнилось 14 лет она приняла участие в черновицком фестивале «Первоцвет», где победила.

Позже Ани Лорак познакомилась со своим первым продюсером, и подписала с ним контракт. Самая настоящая известность пришла после выхода программы «Утренняя звезда», ведь после этого об Ани Лорак сразу везде заговорили.

Наталья Ионова (Глюкоза) в 11 лет прошла прослушивание для участия в «Ералаше», и несколько раз позже появлялась в нем.

На съемках этого проекта Ионова познакомилась с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Последний рассказал, что на тот момент девочка уже употребляла алкоголь и он решил ее "вытащить".

Так, когда Наталье исполнилось 15 лет продюсер начал работу над новым проектом - Глюкоза, который в итоге возымел большую популярность.

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