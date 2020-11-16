"Міс Україна-2016" і дружина ведучого Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко показала, як працює на телебаченні

Як пише Politeka.net, ось уже довгий час дівчина веде програму "Зоряний спорт" на телеканалі ICTV. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" знаменитість виклала добірку кадрів зі зйомок і зворушливо привітала колег з професійним святом.

Олександра Кучеренко зробила селфі в студії поруч з телесуфлером і показала, як виглядає робота на телебаченні з боку ведучого. На іншому кадрі вона відображена в компанії двох чоловіків, які придбали красуню з радісними посмішками. На ще одному цікавому фото Олександра позує на дивані в компанії відомих колег потелеканалу, всі вони одягнені в сріблясті одягу. Особливістю вбрання Кучеренка стало сміливе декольте.

"Т алант

Е моційність

Л юдяність

Е нергія

Б ездоганність

А зарт

Ч есність

Е ентузіазм

Н аснага

Н овини

Я кість

З цього складається робота, яку я люблю🧡 Вітаю всіх колег з професійним святом-з Днем працівників телебачення, радіо та зв'язку! Друзі, чого побажаєте?) ",- поцікавилася модель в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях не упустили можливість привітати Олександру і відзначити її прекрасний зовнішній вигляд:

"Яка гарнюня"; "яка ви красива"; "Красуня !! 🤗 💕 💕 💕 🌺 🌺 🌺 Бажаю нових цікавих проектів !!"; "Вітаю Вас з професійним святом. Ви класна ведуча".

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