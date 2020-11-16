"Міс Україна-2016" і дружина ведучого Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко показала, як працює на телебаченні
Як пише Politeka.net, ось уже довгий час дівчина веде програму "Зоряний спорт" на телеканалі ICTV. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" знаменитість виклала добірку кадрів зі зйомок і зворушливо привітала колег з професійним святом.
Олександра Кучеренко зробила селфі в студії поруч з телесуфлером і показала, як виглядає робота на телебаченні з боку ведучого. На іншому кадрі вона відображена в компанії двох чоловіків, які придбали красуню з радісними посмішками. На ще одному цікавому фото Олександра позує на дивані в компанії відомих колег потелеканалу, всі вони одягнені в сріблясті одягу. Особливістю вбрання Кучеренка стало сміливе декольте.
"Т алант
Е моційність
Л юдяність
Е нергія
Б ездоганність
А зарт
Ч есність
Е ентузіазм
Н аснага
Н овини
Я кість
"Податок до 100 тисяч гривень на рік": з'ясувалося, що придумали в Раді, щоб змусити українців розщедритися
Розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "Дитина щаслива"
Курс валют пустять на дно, НБУ змінив позиції гривні: що буде з доларом
Фігуриста екс-"ВІА Гра" Котова в одних трусиках показала, хто в будинку головний: "Вкрала всі чоловічі серця"
З цього складається робота, яку я люблю🧡 Вітаю всіх колег з професійним святом-з Днем працівників телебачення, радіо та зв'язку! Друзі, чого побажаєте?) ",- поцікавилася модель в описі.
Користувачі соціальної мережі в коментарях не упустили можливість привітати Олександру і відзначити її прекрасний зовнішній вигляд:
"Яка гарнюня"; "яка ви красива"; "Красуня !! 🤗 💕 💕 💕 🌺 🌺 🌺 Бажаю нових цікавих проектів !!"; "Вітаю Вас з професійним святом. Ви класна ведуча".
Нагадавши, Молода дружина Дмитра Комарова розкрила свої секрети краси і молодості: "змащую на ніч..."
Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Комарова з "Світ навиворіт" показала те, що зазвичай ховає.
Також Politeka писала, що дружина Комарова з "Світ навиворіт" приголомшила схожістю з Анджеліною Джолі в розкішному образі.