Модель и жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко показал красивый осенний снимок и поделилась секретами красоты и молодости
Новая публикация появилась в ее личном Instagram, передает Politeka
Обладательница титула "Мисс-Украина" знает, как ухаживать за своей внешностью, чтобы ее кожа и волосы всегда выглядели потрясающее в любое время года. Свой пост она проиллюстрировала снимком в осеннем образе. Модель попозировала на фото в бежевом пальто, кепке и белой водолазке, а в руках она держала пожелтевший лист. Изюминкой снимка стал пронзительный взгляд красотки и ее очаровательная улыбка.
По словам Кучеренко, в холодную погоду и во время пандемии сверхважно следить за своим здоровьем.
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«Я отказываюсь от всей косметики, которая матирует и сушит. Кожа и так страдает от ветров, перепадов температур и сухого воздуха в помещениях», - написала она.
Девушка отметила, что часто делает питательные маски. А перед тем, как начинать делать прическу горячими приборами, никогда не забывает о средстве термозащиты. ⠀
«Перед выходом на улицу всегда наношу на лицо защитный крем. Он так и называется - «Барьер». Кладу его, как «защитную стену», и под макияж, чтобы косметика не попадала вглубь», - отметила она.
⠀Также красотка взяла за правило сразу смывать грим, как только закончились съемки. Водостойкую косметику она снимает натуральным маслом, затем умывается крем-пеной, а после тонизирует лосьоном.
⠀«Увлажнение. И еще раз оно! От головы до пят) У меня от холода больше всего страдают руки, которые и летом всегда холодные)) Помогают крем или молочко для рук и тела, а для лица - маска и сыворотка. ❤️Когда от ветра и холода потрескались губы, то у меня есть свой лайфхак - я смазываю их на ночь ... медом! Поверьте, работает идеально. И спать сладко)», - написала она.
Ранее мы рассказывали, как Александра Кучеренко поразила откровениями и призналась, как изменилась ее жизнь.
«Признаюсь. Я наконец полюбила осень)) Теплого и радостного воскресенья всем», - написала Кучеренко в подписи к снимку.
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