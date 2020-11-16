"Мисс Украина-2016" и жена ведущего Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко показала, как работает на телевидении

Как пишет Politeka.net, вот уже долгое время девушка ведет программу "Звездный спорт" на телеканале ICTV. На своей странице в соцсети "Инстаграм" знаменитость выложила подборку кадров со съемок и трогательно поздравила коллег с профессиональным праздником.

Александра Кучеренко сделала селфи в студии рядом с телесуфлером и показала, как выглядит работа на телевидении со стороны ведущего. На другом кадре она запечатлена в компании двух мужчин, которые приобняли красотку с радостными улыбками. На еще одном любопытном фото Александра позирует на диване в компании известных коллег потелеканалу, все они одеты в серебристые одежды. Особенностью наряда Кучеренко стало смелое декольте.

"Т алант

Е моційність

Л юдяність

Е нергія

Б ездоганність

А зарт

Ч есність

Е ентузіазм

Н аснага

Н овини

Я кість

Из этого складывается работа, которую я люблю🧡

Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником - с Днем работников телевидения, радио и связи! Друзья, чего пожелаете?)", - поинтересовалась модель в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях не упустили возможность поздравить Александру и отметить ее прекрасный внешний вид:

"Какая гарнюня"; "Какая вы красивая"; "Красавица !! 🤗💕💕💕🌺🌺🌺 Желаю новых интересных проектов !!"; "Поздравляю Вас с профессиональным праздником. Вы классная ведущая".

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